Satıştay, Msb Bünyesindeki Genel Müdürlüklerde 649 İşçinin Memurların Yapması Gereken İşlerde Çalıştığını Tespit Etti: Tank Makinisti 'Veri Hazırlama...

Sayıştay, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve Tersaneler Genel Müdürlüğü’nde toplamda 649 işçinin, mevzuat hükümlerine aykırı şekilde, memurların yapması gereken işlerde çalıştırıldığını tespit etti. Sayıştay raporuna göre; elektronikçi ‘mutemet’, tank makinisti ise ‘veri hazırlama kontrol işletmeni’ oldu.

GÜRKAN DEMİRTAŞ

Sayıştay, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve Tersaneler Genel Müdürlüğü'nde toplamda 649 işçinin, mevzuat hükümlerine aykırı şekilde, memurların yapması gereken işlerde çalıştırıldığını tespit etti. Sayıştay raporuna göre; elektronikçi 'mutemet', tank makinisti ise 'veri hazırlama kontrol işletmeni' oldu.

Sayıştay'ın MSB 2021 Yılı Denetim Raporu yayınlandı. Raporda, MSB bünyesindeki Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve Tersaneler Genel Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde toplamda 649 işçinin, memurların yapması gereken işlerde çalıştırıldığı belirtildi.

TANK MAKİNİSTİ 'VERİ HAZIRLAMA KONTROL İŞLETMENİ' OLDU

Bu durumun ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olduğu belirtilen Sayıştay raporunda, "Branşı elektronikçi olan işçinin 'mutemet', branşları tank makinisti, silahçı, kaynakçı (su altı) olan işçilerin 'veri hazırlama kontrol işletmeni' gibi memurlar için ayrılan kadrolara ilişkin işlerde çalıştıkları görülmüştür" denildi.