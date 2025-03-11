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Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DHKP/C'ye 2014-2016 yılları arasında Sarıyer ve Şişli belediyelerindeki ihaleler üzerinden finans sağladığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı ve 32 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül, eski Şişli Belediye Başkanı Hasan Hayri İnönü ve eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı soruşturma kapsamında DHKP/C'nin işçi yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, İstanbul'da aralarında Şişli ve Sarıyer belediye çalışanlarının da bulunduğu 38 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerden 32'si yakalandı.

3 İSMİN DE SORUŞTURMADA ADI GEÇİYOR

Soruşturma kapsamında eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın 'mağdur', eski Şişli Belediye Başkanı Hasan Hayri İnönü ve eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Emir Sarıgül'ün 'tanık' sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

ESKİ BAŞKAN ŞÜKRÜ GENÇ GÖZALTINDA

Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de olduğu öğrenildi. Bununla birlikte eski başkan yardımcısı İ.E., Ataşehir Belediyesi eski başkan yardımcısı 3 kişi, eski Maltepe belediye başkan yardımcısı ve Şişli Belediyesinden 2 eski belediye başkan yardımcısının da gözaltında olduğu öğrenildi.

Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (39)

Haber Yorumları8y6kjfrwmd:

Şişli okmeydanında arkadaşlarım var, Hepsi Dhkp-c li pankart hazırlayan provakatör tipler. Şu an CHP’li Şişli belediyesinde 60-70 k maaşlarını alıp oturuyorlar.

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Haber YorumlarıÖzgür Yildirim:

Her kim bu ülkeye zarar verip hainlik ediyorsa Cehennem ateşinden kurtulmasın.

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

PKK la suçlanmıyor artık Apo kanki oldu Esamesi kalmayan dhkpc yeni moda Hukukla oynmayın bu kadar gün gelir hesap döner sap döner

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Haber YorumlarıOrhan Yarımcalı:

vay be chp nin elinde bir tane belediye kalmayacak belli oldu.

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Haber Yorumlarıtertip kirtasiye:

devlet uyur gibi yapar ama uyumaz .....

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Haber YorumlarıFatih KAZAK:

bu geriye dönük soruşturmalar neden dinozorluk parklar yapanları kapsamıyor?

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Haber YorumlarıErol Birol :

Bütün belediyeleri ileri Demokrasi adı altında alıyorlar. Kötü olan bundan sonra gelicek olan iktidar partiler aynı şekilde çalışacaktır. Türkiye Cumhuriyeti nereden nereye geldi. Mecliste terörist lerle tokalaş sonra anamuhalefet partisinin elindeki bütün belediyeleri teröre karıştı diye elinden al. Unutmayın bir gün adalet sizede lazım olacaktır.

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Haber YorumlarıHeisenberg:

esas terörist sizsiniz

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Yani sunu mu anlamaliyiz, Turkiyenin pek cok belediyesinde teror cirit mi atiyor??

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

iyidir, buranın bütçeleri de iyi iş yapar .:))

Yorum Beğen37
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