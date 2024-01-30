Sarıyer'deki kilise saldırısıyla ilgili silahlar Bahçeköy Kemerburgaz yolunda aranıyor

Dha - BAHÇEKÖY Kemerburgaz yolunda polis, Sarıyer'deki kilise saldırısıyla ilgili saldırganların yol kenarına attığı belirtilen silahları arıyor.

Sarıyer'deki kilise saldırısıyla ilgili polis, Bahçeköy Kemerburgaz yolunda dedektörler ile arama yapıyor. Saldırganların ifadeleri doğrultusunda silahların atıldığı belirtilen noktada olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.

Özel harekat polisleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Çalışma nedeniyle yolda trafikte kontrollü sağlanıyor.