Sarıyer Belediyesi Fakir Baykurt Öykü Yarışması Kazananları Belli Oldu

Sarıyer Belediyesinin her yıl "Herkesin bir öyküsü vardır" sloganıyla düzenlediği Fakir Baykurt Öykü Yarışması'nın bu yılki kazananları belli oldu.

Konuya ilişkin yazılı açıklamaya göre yarışmaya, Ortaokul kategorisinde 32 öykü, Lise kategorisinde 38 öykü, Yetişkin kategorisinde 181 öykü ve Fakir Baykurt Öykü Kitabı kategorisinde 106 kitap olmak üzere 251 öykü ve 106 öykü kitabı katıldı.

Seçici kurulun yaptığı değerlendirmeler sonucunda Ortaokul kategorisinde Rüzgar Kemal Karaağaç, "Mutluluğu Paylaşmak" öyküsüyle Lise kategorisinde Onur Kesmen, "Muhayyel" öyküsüyle, Yetişkin kategorisinde ise Irmak Titiz, "Uyuşuklar" öyküsüyle birinciliği elde etti.

Fakir Baykurt Öykü Ödülü'nün kazananı ise "Hayatında Değil Yerin" kitabıyla Mehmet Utku Yıldırım oldu.

Ödüller, düzenlenecek törenle takdim edilecek.