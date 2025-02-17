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Saraybosna'da İsrail Takımına Protesto

Saraybosna'da İsrail Takımına Protesto
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Bosna Hersek'in Saraybosna kentinde Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası maçı öncesinde, İsrail takımına yönelik protesto gösterisi düzenlendi. Göstericiler, Filistin bayrakları ile İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınayarak, 'kötülüğe dur' mesajı verdi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası maçı için gelen İsrail takımı protesto edildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto edenler, Bosna Hersek Kadın Buz Hokeyi Milli Takımı ile İsrail Kadın Buz Hokeyi Milli Takımı'nın Saraybosna'daki İskenderiye Kültür ve Spor Merkezi'nde oynayacağı maç öncesi spor salonu önünde toplandı.

Ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail'i protesto eden gruptakiler, "İsrail bir apartheid devletidir" yazılı pankart da açtı.

Tuzla kentinden gelen Muhamed Spahic, yaptığı açıklamada, İsrail'in yaptığı kötülüklere karşı olduklarını belirterek, "Mesajımız, 'kötülüğe dur' denmesi gerektiğidir. 19 yaşımda Bosna Hersek'e saldıran düşmana karşı durdum ve yine yaparım. Her türlü kötülüğe karşı durmak gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ajdina Suskic ise Bosna Herseklilerin 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırıları karşısında Gazze'nin yanında durduğunu dile getirerek, "Gazze'de olanlar, Srebrenitsa'da yaşananların aynısıdır ve soykırıma uğrayanların yanında olmalıyız." dedi.

Göstericiler, amaçlarının şiddet olmadığını, sadece medeni bir şekilde tepkilerini göstermek ve İsrailli sporculara Saraybosna'da hoş karşılanmadıklarını anlatmak olduğunu aktardı.

Bosna Hersek Buz Hokeyi Federasyonu'nda yapılan açıklamada, müsabakaya sadece Bosna Hersek bayrağı getirilmesine izin verildiği belirtilerek, Bosna Hersekli kadın hokeycilere destek verilmesi istendi.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
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