Saray'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Saray'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - Cemal Çavdar - Güncel
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Saray'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Yaylacı idaresindeki 59 JE 878 plakalı otomobil, Yeniköy Mahallesi Kapaklı Kavşağı'nda, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 59 JB 544 plakalı kum yüklü kamyonla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Yaylacı yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Cemal Çavdar - Güncel

Otomobil, Yeniköy, Saray, Güncel, Haberler

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