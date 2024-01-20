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Şap Hastalığı Nedeniyle Kapalı Olan Canlı Hayvan Pazarı Yeniden Açıldı

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde şap hastalığı nedeniyle kapatılan canlı hayvan pazarı, İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararıyla tekrar faaliyete geçti. Hayvan sahipleri, alınan tedbirlerden memnun olduklarını belirtti.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde şap hastalığı nedeniyle kapalı olan canlı hayvan pazarı yeniden açıldı.

Hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle 15 Aralık 2023'te kapatılan pazar, İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararıyla yeniden faaliyete geçti.

Hatay'dan hayvanlarını satmak için ilçeye gelen Harun Altay, AA muhabirine, tedbir alınmasından memnun olduğunu belirterek, "Bu tedbirlerin alınması gayet güzel. Yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Şarkışla Aralık Sivas Tarım Sağlık Güncel Haberler

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