Şanlıurfa Milletvekili Şenyaşar, Bakan Kurum'a Tepki Gösterdi

Haber: Berfin BAYIR - Zeynep BOZUKLU

(TBMM) - DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a konuşması sırasında "Sayın Bakan dinliyor musunuz? Telefonla oynuyorsunuz" diyerek kendisi konuşurken dinlememesine tepki gösterdi. Şanlıurfa halkı adına konuştuğunu belirten Şenyaşar, Bakan Kurum'a "Sizi telefonu değil halk adına milleti dinlemeye davet ediyorum" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2026 bütçesi ve kesin hesabının görüşmeleri devam ediyor.

Komisyonda konuşan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Bakan Murat Kurum'un Komisyondaki sunumuna atıfta bulunarak "Sizler 'Türkiye bizim cennet vatanımız' diye konuşmaya başladınız Sayın Bakan. Takip ediyor ediyor musunuz, bilmiyorum. Meclis'in değişmeyen bir gündemi su krizidir. Şu an sermaye uğruna cennet ülkemiz, çölleşmeye doğru gidiyor. Bakanlığın adı çevre ama önceliğiniz çevre değil. Önceliğiniz sermayedir. Sizler için kesilen her ağaç gelişen Türkiye'dir. Üzerine beton dökülen her tarım alanını medeniyet, ormanı yakıp yerine villla ve otel yapmak itibar, maden sahasına çevrilen ve rezerv alanı ihraç edeceğiniz her yeşil alan sizler için zenginleşme demektir ama yanılıyorsunuz. Ülkeyi bir maden ve şantiye alanına dönüştürerek geleceği yok ediyorsunuz" diye eleştirdi.

Bu yıl yaşanan zirai donu ve arkasından gelen kuraklığın sadece doğal afet olmadığını belirterek bunun "doğanın intikamı" olarak nitelendiren Şenyaşar, "Sen bir nehir yatağına konut yaparsan bir gün o konutlar sel suyuyla yıkılır, gider. Sadece yıkmakla kalmaz, canlar da alır. Seçim bölgem olan Urfa'da 2 yıl önce dere yatağı kapatıldığı için bir sel olayı yaşandı. 17 yurttaşımız hayatını kaybetti. Binlerce ev ve işyeri zarar gördü. İktidar olarak bundan bir ders aldık mı Sayın Bakan?" diye sordu.

Şenyaşar, konuşması sırasında "Sayın Bakan dinliyor musunuz? Telefonla oynuyorsunuz" diyerek Bakan Kurum'un kendisi konuşurken dinlememesine tepki gösterdi. Şanlıurfa halkı adına konuştuğunu belirten Şenyaşar, Bakan Kurum'a "Sizi telefonu değil halk adına milleti dinlemeye davet ediyorum" dedi.

Şenyaşar, TOKİ'nin Şanlıurfa'nın Eyübe ilçesinde sel riskinin yüksek olduğuna dikkat çekerek "Eyübe ilçesinde dere yatağına yeni konutlar inşa ediliyor. Bakanlık olarak sizin bundan haberiniz var mı? Burada sunumunuzda yapılan konutları gösterdiniz. Ben de burada Urfa'da TOKİ'nin yaptığı bir konuttan konutun görselini gösteriyorum. TOKİ Başkanımız da buraya bakıyor. Burada Urfa'da bir dere yatağına Türkiye konutları yapılıyor ve yarın öbür gün bir sel olduğunda burada yaşayan özellikle birinci katta ve giriş katta yaşayan insanlar su altında kalacaktır. Ben burada TOKİ Başkanına da soruyorum, Bakana da soruyorum. İktidarın vekillerine soruyorum. Böyle bir evi 2 milyona alır mısınız ya da böyle bir evde yaşar mısınız? Var mı buna bir cevap? Biz konutlara karşı değiliz ama doğru yerde onların yapılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

"İzmir'den Dersim'e, Trakya'dan Şırnak'a kadar bütün coğrafyaya maden, GES ve taş ocaklarıyla kuşatılmış durumda"

GES'lere de karşı olmadıklarına değinen Şenyaşar, "Ama biz burada bu bütçeyi konuşurken Urfa Halfeti ilçesinde iki köyün ortak mera alanı katledilerek buraya GES'ler yapılıyor ve burada köylüler soruyor, 'Bizim tek geçim kaynağımız olan bu meraları elimizden alıyorsunuz. Biz ne yapacağız? Biz nereye gideceğiz' diyorlar. İzmir'den Dersim'e, Trakya'dan Şırnak'a kadar bütün coğrafyaya maden, GES ve taş ocaklarıyla kuşatılmış durumda. Bu saldırılar sadece doğaya değil, halkların inancına, kültürüne ve hafızasına saldırıdır. 77 ilde 640 milyon metre kareyi aşan rezerv alanı ilan edilmiş. Bu bir plan değil, bir sürgün politikasıdır. Dünyada maden çıkararak zengin olan tek bir ülke yoktur" dedi.

Şenyaşar, Hatay'da insanların evlerinin rezerv alanı olduğunu telefonlarına gelen mesajla öğrendiklerine dikkat çekerek "Geleneklerimize göre ev ekmek kadar kutsaldır. Bir ailenin tapulu evini, tarlasını, zeytin bahçesini elinden almak acele kamulaştırma adı altında yasa çıkarttınız. Yaptığınız yasal olabilir ama insani değildir, kul hakkıdır" ifadelerini kullandı.