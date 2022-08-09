Haber : Şanlıurfa haberi... İstanbul'da öldürülen Beyza, Şanlıurfa'da toprağa verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa haberi... İstanbul'da öldürülen Beyza, Şanlıurfa'da toprağa verildi

 - Güncelleme:
Şanlıurfa haberi... İstanbul'da öldürülen Beyza, Şanlıurfa'da toprağa verildi

Şanlıurfa haberine göre İSTANBUL'da koruma kararı olmasına rağmen evine giren Selim Tekin (28) tarafından ensesinden vurulan ve kaldırıldığı hastanede ölen Beyza Doğan (16) memleketi Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde toprağa verildi.

İSTANBUL'da koruma kararı olmasına rağmen evine giren Selim Tekin (28) tarafından ensesinden vurulan ve kaldırıldığı hastanede ölen Beyza Doğan (16) memleketi Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul Bahçelievlerde geçen cumartesi günü meydana gelen olayda, iddiaya göre, Selim Tekin saplantılı olduğu Beyza Doğan'ın evine gelerek zorla içeri girdi. Selim Tekin, daha sonra Beyza Doğan'ı banyoya götürerek ensesine ateş etti. İntihar girişiminde bulunan Tekin ve yaralı Beyza Doğan, hastaneye kaldırıldı. 2 günlük yaşam savaşını kaybeden Beyza Doğan, otopsisinin ardından yakınları tarafından memleketi Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine getirildi. Beyza Doğan, ilçe mezarlığında öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.


Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

Ceylanpınar Şanlıurfa İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title