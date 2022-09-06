Şanlıurfa haber! Şanlıurfa'da tabancayla eşini öldüren zanlı tutuklandı Güncel Haberler Şanlıurfa haber... Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eşini tabancayla öldüren zanlı tutuklandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eşini tabancayla öldüren zanlı tutuklandı. Büyükoba Mahallesi'nde eşi Arzı E'yi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Mahmut E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Siverek ilçesi Büyükoba Mahallesi'nde Mahmut E, tartıştığı eşi Arzı E'yi (33) dün tabancayla ateş ederek öldürmüştü. Kaçan zanlı jandarma ekiplerince yakalanmıştı. Güncel Kaynak: AA / Cuma Sarı Şanlıurfa Güncel Haberler

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