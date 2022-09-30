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Şanlıurfa haber... Şanlıurfa'da bir işçi kazı çalışmasında göçük altında kaldı

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Şanlıurfa haber... Şanlıurfa'da bir işçi kazı çalışmasında göçük altında kaldı

Şanlıurfa gündem haberi | Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, içme suyu borusunun tamiri sırasında göçük altında kalan bir işçi ağır yaralandı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, içme suyu borusunun tamiri sırasında göçük altında kalan bir işçi ağır yaralandı.

Narlıkuyu Mahallesi'nde içme suyu borusunun tamiri için yapılan kazı çalışması sırasında henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi.

Toprak altında bir işçinin kaldığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle göçük altından çıkarılan M.A, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İşçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel

Karaköprü Şanlıurfa Güncel Haberler

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