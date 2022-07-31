Şanlıurfa gündem haberleri | Şanlıurfa'da doktor ve sağlık personeline saldırmak isteyen kişi tutuklandı - Haberler

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Şanlıurfa gündem haberleri | Şanlıurfa'da doktor ve sağlık personeline saldırmak isteyen kişi tutuklandı

Şanlıurfa gündem haberleri | Şanlıurfa'da doktor ve sağlık personeline saldırmak isteyen kişi tutuklandı

Şanlıurfa gündem haberi | Şanlıurfa'da kendisini muayene eden doktora ve sağlık personeline hakaret ederek saldırmak isteyen kişi, "tehdit" suçundan tutuklandı.

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Şanlıurfa'da kendisini muayene eden doktora ve sağlık personeline hakaret ederek saldırmak isteyen kişi, "tehdit" suçundan tutuklandı.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine 28 Temmuz gecesi gelerek muayene olan ve buradaki doktor ile personele kaldırım taşıyla saldırmak isteyen A.K, hastane polisi tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hastanenin acil servisine dün akşam yeniden gelen A.K, tehdit ettiği sağlık personeline hakaretlerde bulunarak saldırmak istedi.

Hastane polisi tarafından tekrar gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "tehdit" suçundan tutuklandı.

AA / Eşber Ayaydın - Güncel

Şanlıurfa Güncel Haberler

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