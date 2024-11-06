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Şanlıurfa GAP ile suya kavuşuyor tarım alanları genişliyor

Şanlıurfa GAP ile suya kavuşuyor tarım alanları genişliyor
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Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında suyla bereketlenen Şanlıurfa'da ürün çeşitliliğiyle verimde artış yaşanırken iyi tarım uygulamaları ve organik tarım yapılan alanlar da genişliyor.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında suyla bereketlenen Şanlıurfa'da ürün çeşitliliğiyle verimde artış yaşanırken iyi tarım uygulamaları ve organik tarım yapılan alanlar da genişliyor.

Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'ın yer aldığı 9 ili kapsayan GAP bölgesindeki yatırımların koordinasyonu için 6 Kasım 1989'da kurulan GAP Bölge Kalkınma İdaresi, bölgedeki kamu yatırımlarının çatı kuruluşu olarak faaliyet yürütüyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından olan GAP kapsamında suyun toprakla buluşması sayesinde bölgede sebze, meyve ve endüstri bitkilerinin ekim alanı ve veriminde büyük artış yaşandı.

Kentte, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir ürün arzının sağlanmasının yanı sıra ekolojik dengenin korunması amcayla çiftçiler, iyi tarım uygulamasına ve organik tarıma teşvik ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmaları ve destekleri sonucu kentte, iyi tarım uygulama alanı 15 bin hektara, organik tarım alanı ise 19 bin hektara çıktı.

Şanlıurfa'da üreticilere 2016'dan bu yana iyi tarım uygulamalarında 119,6 milyon lira, organik tarım da ise 113,2 milyon lira destek sağlandı.

Çiftçi iyi tarım uygulamalarına yönlendiriliyor

Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, kentte GAP'ın katkısıyla 618 bin hektar tarım arazisinin sulandığını söyledi.

Aksoy, iyi tarım uygulamaları kapsamında devlet tarafından takip edilen ve sahada da az gübre, az ilaç ve kaliteli tohum ile üretim yapıldığını anlattı.

Çiftçileri iyi tarım uygulamalarına yönlendirmeye çalıştıklarını belirten Aksoy, şöyle konuştu:

"Devletimiz bu konuda kentimizde 15 bin hektar alanda iyi tarım uygulamalarına destek veriyor. Şu anda 874 çiftçi pamukla ilgili iyi tarım uygulamaları yapıyor. Çiftçiler, hem az ilaç hem az gübre hem de az su kullanarak tekniğine uygun doğru bir gübreleme sistemiyle pamuk yetiştiriyorlar. İyi tarım uygulamalarıyla yetiştirilen ürünlerin fiyatı da daha yüksek oluyor. Ayrıca iyi tarım uygulamalarıyla çiftçimize daha fazla destek veriyoruz ve çiftçimizi iyi tarım uygulamalarına yönlendirmeye çalışıyoruz. Çevreye olan zarar az oluyor. Su ve toprak daha çok korunuyor. Biz iyi tarım uygulamalarını Tarım ve Orman Bakanlığı olarak destekliyoruz ve sahada da bunu çiftçimize anlatıyoruz. Ayrıca sadece Şanlıurfa'mızda değil Türkiye'nin her yerinde iyi tarım ve organik tarım ile ilgili bakanlığımız destek veriyor."

Organik tarım alanlarının da genişlediğini aktaran Aksoy, "Kent genelindeki 19 bin hektar alanda organik tarım yapıyoruz. Burada da 740 çiftçimiz var. Buğday, mısır, mercimek, kütlü pamuk ve coğrafi işaret aldığımız Suruç narında biz organik tarım yapıyoruz. Organik tarımla da ayrıca çiftçilerimiz devletimizden destek alıyor. Bu hem onların ekonomisine katkı sunuyor hem de bizim ülkemizdeki organik tarımla ilgili olan sertifikalı ürünleri arttırarak ihracat ayağımızı arttırıyor." değerlendirmesini yaptı.

Aksoy, rejeneratif tarımla da yılda en az 2 ürün aldıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İlimizde rejeneratif tarım dediğimiz pamukta uyguladığımız toprağı dinlendirerek işlem yapma var. Biz burada tarlada en az 2 ürün alıyoruz. Birinci ürün pamuktan önce mercimek, arpa veya soya ikinci ürün olarak bunları ektiriyoruz. Hem toprak dinlenmiş oluyor hem de bu baklagil bitkileri olduğu için toprağın azot olarak ve organik maddece zenginleşiyor. Ayrıca buradaki kullanılan ilaç ve gübre azaldığı da pamuğun kalitesini artıyor. Özellikle de şu anda bu sertifikalı pamukla ilgili rejeneratif tarıma ayrı bir destek veriyoruz. Biz de ilimizde bunu şu anda uyguluyoruz. İnşallah Şanlıurfa'mızda bu tarım sistemini geliştirerek bütün üreticilerimize yaymaya çalışacağız."

Üreticiler daha karlı satış yapabiliyor

İyi tarım ve organik tarım sertifikası olan üreticilerin ürünleri yüksek fiyattan sattığını dile getiren Aksoy, "İyi tarım ve organik tarım sertifikası olan üreticilerimiz kendi ürünlerini diğer ürünlerden yüzde 80 daha fazla fiyata satabiliyorlar." dedi.

Mehmet Aksoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle organik tarım yapan üreticilerimizin bu konuda Türkiye'deki birçok firmaya, market zincirine anlaşmalı ve sözleşme olarak üretim yaptığını biliyoruz. Bizim de Şanlıurfa'mızda sözleşmeli olarak organik üretim yapan ve bu firmalara ürünlerini satan üreticilerimiz var. Bu konudan çok memnunlar. İnşallah bu sistemi geliştirerek devam ettirmeye çalışacağız. İyi tarımda da organik tarımda da bizim amacımız gübreyi, ilacı azaltmak, çevreyi, suyu korumak ve insanımızı gelecek nesillere hazırlamak. Tarım ve Orman Bakanlığımız bu konuda çok büyük destekler veriyor. Bununla ilgili de üreticilerimizi Tarım ve Orman Müdürlüklerimize bekliyorum."

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
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