Şanlıurfa'daki 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Şanlıurfa'da 3 gün önce hastanede 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 11 Ocak'ta aralarında husumet bulunan iki ailenin üyeleri arasındaki kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Çevredekileri tedirgin eden kavga hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kavga sırasında kantinde oturan ve silah seslerinin ardından paniğe kapılan çok sayıda kişinin masa ve sandalyeleri siper ederek kurşunlardan korunmaya çalışması yer alıyor.

Husumetli iki aile üyeleri arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanmıştı. Hastane bahçesinde devam eden kavgada ise atılan taşların isabet etmesi sonucu bir gazeteci ile bir polis memuru yaralanmış, olayla ilgili 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanmış, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.