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Şanlıurfa'da yapılan yol uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi

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Şanlıurfa'nın Birecik ve Hilvan ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında 1 kilo 281 gram uyuşturucu ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerinin koordinasyonunda kaçakçılık suçlarına yönelik Hilvan ve Birecik ilçelerinde "şok yol arama" faaliyeti gerçekleştirildi.

Ekiplerce dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramalarda, 1 kilo 281 gram esrar, 189 elektronik sigara ele geçirildi. Uygulamada 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Jandarma Güvenlik Kaçakçılık Güncel Haberler

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