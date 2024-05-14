Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Siverek'te başarılı bir çalışma yapıldığını belirtti.

Bir adreste yapılan aramada 2 kilo 50 gram toz esrar ve 1 tabanca ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 1 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Vali Şıldak, uyuşturucuya karşı kesintisiz mücadele ettiklerini ifade etti.