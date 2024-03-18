Şanlıurfa'da sabah saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürüyor.

Kent genelindeki yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintisine neden oldu.

Öte yandan meteoroloji Şanlıurfa'nın doğusu için kuvvetli sağanak şeklinde uyarıda bulunmuştu.