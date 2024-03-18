Şanlıurfa'da Sabah Saatlerinde Başlayan Yağış Etkisini Sürdürüyor
Şanlıurfa'da sabah saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Kent genelindeki yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintisine neden oldu. Öte yandan meteoroloji Şanlıurfa'nın doğusu için kuvvetli sağanak şeklinde uyarıda bulunmuştu.
Şanlıurfa'da sabah saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürüyor.
Kent genelindeki yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintisine neden oldu.
Öte yandan meteoroloji Şanlıurfa'nın doğusu için kuvvetli sağanak şeklinde uyarıda bulunmuştu.