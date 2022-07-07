ŞANLIURFA'DA MUTFAKTA ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ ŞANLIURFA'da, bir evin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. ŞANLIURFA'da, bir evin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, öğleden sonra Bahçelievler Mahallesinde bulunan 5 katlı binanın en üst katında ismi öğrenilmeyen Suriyeli aileye ait evde meydana geldi. İddiaya göre, mutfakta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mutfaktan yükselen dumanları görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine giden itfaiye ekipleri müdahalesiyle yangını söndürdü. Evde çıkan yangın, maddi zarara yol açtı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Bahçelievler İtfaiye Güncel Haberler

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