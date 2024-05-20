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Şanlıurfa'da Kaza: 4 Kişi Yaralandı

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazada sıkışan yaralılardan 2'si itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilmeyen 35 RL 242 ve 63 AHU 654 plakalı otomobiller, Göbeklitepe Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılardan 2'si itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Haliliye İtfaiye trafik Yaşam Güncel Haberler

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