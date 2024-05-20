Şanlıurfa'da Kaza: 4 Kişi Yaralandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazada sıkışan yaralılardan 2'si itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilmeyen 35 RL 242 ve 63 AHU 654 plakalı otomobiller, Göbeklitepe Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılardan 2'si itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.