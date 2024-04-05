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Şanlıurfa'da Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti, babasını kurtarmaya çalışan oğlu ağır yaralandı.

Kırsal Tunçbilek Mahallesi'nde Veysi Aydın (60), sulama kuyusuna ait trafoda arızayı tamir ettiği sırada akıma kapıldı. Bu sırada babasını kurtarmaya çalışan Aziz Aydın da (25) akıma kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba Aydın'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Aziz Aydın'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Baba Aydın'ın cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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