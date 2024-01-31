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Şanlıurfa'da akraba kavgası: 7 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı. Kavgaya karışan 9 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Kale Mahallesi'nde husumetli akraba aileler arasında çıkan tartışma, silah, bıçak, taş ve sopanın da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Polis ekipleri kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı. Olayda 3'ü silahla olmak üzere yaralanan 7 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya karıştıkları belirlenen 9 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Olaylar Şiddet Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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