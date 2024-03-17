Şanlıurfa'da 850 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yapılan operasyonda 850 paket gümrük kaçağı sigara ve 10 elektronik sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir 850 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadelesi sürüyor.
Ekipler, belirlenen adrese yaptıkları operasyonda, 850 paket gümrük kaçağı sigara ve 10 elektronik sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.