Şanlıurfa'da 5 kişinin hayatını kaybettiği köprülü kavşak ve alt geçitteki çalışmalar tamamlandı
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Şanlıurfa'da meydana gelen selde 5 kişinin yaşamını yitirdiği Abide Köprülü Kavşağı ile alt geçidinde başlatılan su tahliye ve temizlik çalışmaları sona erdi.
Şanlıurfa'da meydana gelen selde 5 kişinin yaşamını yitirdiği Abide Köprülü Kavşağı ile alt geçidinde başlatılan su tahliye ve temizlik çalışmaları sona erdi.
Kentte 15 Mart'ta şiddetli sağanağın ardından taşan suların dolması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidinde sürdürülen su tahliye ve temizlik çalışmaları tamamlandı.
Kavşak ve alt geçitten henüz araçların geçişlerine izin verilmiyor.
Kaynak: AA / Güncel