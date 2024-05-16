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Şanlıurfa'da Engelli Gençler Bir Gün Boyunca Asker Oldu

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Şanlıurfa'da Dünya Engelliler Haftası programları kapsamında 36 engelli genç, düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu. Gençler yemin ederek temsili askerlik yaptı. Programa Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve diğer yetkililer de katıldı.

Şanlıurfa'da Dünya Engelliler Haftası programları kapsamında 36 engelli genç, düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı tören alanında gerçekleştirilen programa aileleriyle gelen 36 engelli genç, yemin ederek temsili askerlik yaptı.

Buradaki programa katılan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, konuşmasında, bugünün özel bir gün olduğunu belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile iftihar ettiklerini belirten Şıldak, "Mehmetçiğimiz ülkemizin göz bebeği. Böylesine güçlü bir orduya, meziyetleri yüksek olan bir asker ocağına sahip olmak, ülkemizin en büyük gücü ve sahip olduğu en büyük değerlerden biridir. Mehmetçiğimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve ordumuzla iftihar ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir günlüğüne asker olan gençleri tebrik eden Şıldak, engelli gençleri Mehmetçiklerin yanında bir gün misafir etmenin ve onların gerçek bir asker olarak yemin etmelerinin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Şıldak, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz bugün asker oldular, onları tebrik ediyorum. Yemin ettiniz, bu yemininizde de ülkemizi, cumhuriyetimizi, milletimizi, bütün insanlarımızı seveceğinize, sayacağınıza ant içtiniz. Andınız, yemininiz kutlu olsun. Sizlere sağlık ve sıhhat diliyorum. Her zaman yanınızda olduğumuzu bugün bir kez daha göstermiş oluyoruz. Devletimiz bütün özel insanlarımızı, erkek, kadın, genç ve yaşlı hepsini kuşatan bir sevgi zinciriyle sarmalıyor ve kucaklıyor."

Programa, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, 2. İdare Mahkemesi Başkanı Derviş Yıldızoğlu, şehit ve gazi dernekleriyle engelli bireylerin aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Engelliler Haftası Hasan Şıldak Şanlıurfa Dünya Güncel Haberler

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