Şanlıurfa'da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajları - Haberler

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Şanlıurfa'da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajları

AA - Rauf Maltaş - Güncel
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Şanlıurfa'da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajları

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile bazı ilçe belediye başkanları, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile bazı ilçe belediye başkanları, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

Beyazgül, mesajında, çağdaş ve demokratik toplum yaşamının en önemli özelliklerinden birinin bağımsız ve tarafsız basın organlarının varlığı olduğunu belirtti.

Tarafsız ve objektif haberciliği ilke edinen tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlayan Beyazgül, şunları kaydetti:

"Basın, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından oldukça önemlidir. Toplumumuzun değerlerini ön planda tutan, ülkesinin, devletinin ve milletinin yanında olan basınımız, demokrasinin vazgeçilmez parçalarından biri olmuştur. Gerek Şanlıurfa'mızda gerekse ülkemizde büyük özveri ve fedakarlık isteyen bu görevi üstlenen, gece gündüz gözetmeksizin görevlerini icra eden tüm medya çalışanlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlarken mesleklerini yaparken ebediyete irtihal eden basın mensuplarını da rahmetle anıyorum."

???????Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da mesajında "Böylesine önemli bir görevi icra eden hem yerel hem de ulusal basın kuruluşlarının Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ile bazı sivil toplum kuruluşları da günün anlam ve önemine ilişkin mesajlar yayımladı.

AA / Rauf Maltaş - Güncel

Zeynel Abidin Beyazgül Şanlıurfa Güncel Haberler

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