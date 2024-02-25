Şanlıurfa'da 20 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada 20 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini ve 1 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Şıldak, vatandaşlardan uyuşturucuyla ilgili ihbar beklediklerini belirtti.
Şanlıurfa'da 20 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesinin sürdüğünü belirtti.
Ekiplerce bu kapsamda yapılan çalışmada 20 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 1 zanlının ise gözaltına alındığını duyurdu.
Şıldak, duyarlı vatandaşlardan da uyuşturucuyla mücadele kapsamında ihbar beklediklerini vurguladı.