Şanlıurfa'da 20 Ceylan Doğaya Salındı

Şanlıurfa 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'nda doğan 20 ceylan doğaya salındı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, istasyonun bulunduğu Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na ceylanların bırakıldığı programda, gazetecilere, sahip oldukları biyolojik çeşitliliği koruyarak gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını söyledi.

Bu kapsamda milli park, tabiat parkı, tabiat koruma alanı, yaban hayatı geliştirme sahası ve sulak alan statüsünde korunan alanları ilan edip biyolojik çeşitliliği ve yaban hayatını koruma faaliyetleri sürdürdüklerini ifade eden Çokçetin, şöyle konuştu:

"Yaban hayatını koruma çalışmalarımız kapsamında envanter çalışmaları ile fotokapan ve GPS vericili izleme çalışmaları yürütüyoruz. Ayrıca 11 yaban hayatı rehabilitasyon merkezimizde yaralı hayvanları tedavi ediyoruz. 24 üretim merkezimizde ise yaban hayvanlarını çoğaltıp doğal ortamlarına salıyor ve popülasyonlarını destekliyoruz. Bugün burada 85 alandan biri olan Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında erişkinliğe ulaşmış 20 Urfa Ceylanı'nı doğal yaşam alanlarıyla buluşturacağız. Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak ilan edilen bu alan 15 bin 337 hektarlık büyüklüğü sahip. 2022 yılında yapılan envanter çalışmaları ile 393 serbest yaşayan Urfa Ceylanı olduğunu tespit ettik. Türkülere bile ilham kaynağı olmuş bu özel türün tekrar uygun bozkır alanlarında sayılarının arttırılması için 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonunu faaliyete geçirdik."

Üretme istasyonundaki yavru sayısında bu yıl 132 yavruyla rekor bir düzeye ulaştıklarını aktaran Çokçetin, 2020 ve 2021 yıllarında çoğaltılan ceylanlardan 70'ını Şırnak Cudi Dağı'na, 50'sini Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına saldıklarını hatırlattı.

Salımı yapılan alanlarda yaptıkları izleme çalışmalarıyla ceylanların sahada tutunduğunu gözlemlediklerini belirten Çokçetin, "Nesli tehlike altında olan ceylanlarımıza adeta anne şefkati ile bakıyor, 7/24 izliyoruz. Ceylanların vatandaşlarca bilinirliliğini artırmak, çocuklarımıza doğa koruma bilincini aşılamak amacıyla 2022 yılında ziyaretçi merkezimizi hizmete aldık. Vatandaşlarımızca çok rağbet gören bu merkezde tanıtım faaliyetlerimizi yürütüyoruz." diye konuştu.

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