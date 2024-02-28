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İstanbul Sancaktepe'deki kavgada hayatını kaybeden öğrencinin katili tutuklandı

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İstanbul Sancaktepe'deki bir okulda çıkan kavgada lise öğrencisinin hayatını kaybetmesine yönelik soruşturmada, kavgaya karışan diğer öğrencinin tutuklanmasına karar verildi. Soruşturma sonucunda gözaltına alınan şüpheli öğrenci, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kavga sonucu hayatını kaybeden öğrencinin cenazesi ise dün defnedildi.

İstanbul Sancaktepe'deki bir okulda çıkan kavgada lise öğrencisinin hayatını kaybetmesine yönelik soruşturmada, kavgaya karışan diğer öğrencinin tutuklanmasına karar verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Osmangazi Mahallesi'ndeki bir lisede öğrenciler M.E.K. ile E.E. arasında yaşanan kavga sonucu M.E.K'nin hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.E'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılıkça ifadesi alındı. Savcılığın tutuklama istemiyle nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk ettiği şüpheli öğrenci, "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay

Sancaktepe'deki lisede 26 Şubat'ta yaşanan kavgada aldığı darbeyle düşerek başını yere vuran ve yaralanan lise öğrencisi M.K.E, sağlık ekipleri tarafından Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, burada müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

M.E.K'nin cenazesi, dün ikindi vakti Hz. Ali Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Yenidoğan Mezarlığı'na defnedilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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