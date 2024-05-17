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Sancaktepe'de Ters Yöne Giren Otomobil ile Ticari Taksinin Çarpıştığı Kazada Her İki Araç Yandı

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Sancaktepe'de meydana gelen kazada ters yöne giren bir otomobil ile ticari taksi çarpıştı ve her iki araç da yandı. Yaralılar çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından cadde trafiğe kapatıldı.

Sancaktepe'de ters yöne giren otomobil ile ticari taksinin çarpıştığı kazada her iki araç yandı.

Şile Otoyolu Paşaköy Caddesi'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 16 AKY 328 plakalı otomobil ters yöne girerek, 34 TBK 91 plakalı ticari taksiyle çarpıştı.

Kazada takside yolcu oldukları öğrenilen yaralı 2 kişi çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralıların çıkarılmasının ardından her iki araç da yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu taksi ve otomobil yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan cadde yanan araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Sancaktepe Otomobil Güncel Haberler

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