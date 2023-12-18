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Sancaktepe'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

18 Aralık 2023 14:27 Güncelleme: 14:28 Abone Ol

Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında, tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince müdahale edilen motosiklet sürücüsü Emre E'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.