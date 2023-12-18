Sancaktepe'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında, tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince müdahale edilen motosiklet sürücüsü Emre E'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sancaktepe'de, tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Şile otoyolunda seyreden Emre E. idaresindeki 34 EKS 98 plakalı motosiklet, aynı yönden gelen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 BL 810 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince müdahale edilen motosiklet sürücüsü Emre E'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.