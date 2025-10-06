Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır Tekirdağ'da fabrika temel atma töreninde konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Son 23 yılda hayata geçirdiğimiz yatırım, istihdam, üretim ve kalkınma hamleleriyle, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye'ye doğru emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Kacır, Ergene ilçesinde 3 bin 700 metrekarelik alanda hizmet verecek Trakya Model Fabrika Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, sanayinin, üretimin, ticaretin parlayan yıldızı Tekirdağ'ın kendilerinde ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

Dijital dönüşüm sürecini yakalayarak şehrin sanayisinin rekabet gücünü artıracak fabrikanın bölgeye hayırlı olmasını dileyen Kacır, "Son 23 yılda hayata geçirdiğimiz yatırım, istihdam, üretim ve kalkınma hamleleriyle, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye'ye doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bölgemizde ve dünyada yaşanan ekonomik, politik ve sosyal istikrarsızlıklara rağmen Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kalkınma yolculuğumuza durmaksızın devam ediyoruz. Bağımsızlığımızın, büyümemizin ve kalkınmamızın temel taşlarından olan sanayi ve teknolojide yükselen bir ivme yakaladık." ifadelerini kullandı.

Kacır, son 23 yılda sanayi sektöründe çalışan sayısının 3,9 milyondan 6,7 milyona çıktığını aktardı.

İmalat sanayi katma değerinde, dünya genelindeki Türkiye'nin payını ikiye katladıklarını dile getiren Kacır, "Gelişmiş pek çok Avrupa ülkesinin sanayisi pandeminin yaralarını saramamışken bizler, tedarik zincirlerinin yeniden şekillendirdiği dönemi, ülkemiz adına başarılı şekilde değerlendirdik. Pandemi öncesiyle kıyaslandığında imalat sanayi üretim endeksi Almanya'da yüzde 9,4, İtalya'da yüzde 5, Fransa'da yüzde 3,4 geride iken Türkiye'de yüzde 30 yükselmiş durumda. Küresel pazarlarda büyük bir rekabet avantajı elde ettik." diye konuştu.

"Bizlere düşen yükseliş ivmesini aynı kararlılıkla geleceğe taşımaktır"

Kacır, Türkiye'nin ihracatta sergilediği güçlü performansının, üretim kapasitesi ve rekabet gücünün açık bir tescili olduğunu belirtti.

Eylül verilerine göre ihracatın, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3 artışla 22,6 milyar dolara ulaştığını vurgulayan Kacır, "Yılın ilk dokuz ayında ise 200 milyar doları aşan ihracatımız yıllıklandırılmış bazda 269,7 milyar dolara erişti. Bu başarılar büyük bir vizyonun, güçlü bir kalkınma iradesinin, azmin ve gayretin eseridir. Bundan sonrasında da bizlere düşen, bu yükseliş ivmesini aynı kararlılıkla geleceğe taşımaktır. Elde ettiğimiz tüm bu kazanımları kalıcı kılacak, ülkemizin küresel bir üretim üssü rolünü perçinleyecek adımları kararlılıkla atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dijital dönüşüm atılımları

Yüksek katma değerli, rekabetçi ve sürdürülebilir üretim altyapısını bir üst lige taşıyacak dijital dönüşüm atılımlarını hayata geçirdiklerini dile getiren Kacır, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızı, dijital dönüşümü yalnızca teşvik eden bir aktör olarak değil aynı zamanda bu yolculukta sanayimize rehberlik eden stratejik bir paydaş olarak konumlandırıyoruz. Programa başvuru aşamasında, firmaların ihtiyaç ve ölçeklerine uygun olarak kapsamlı bir yol haritası oluşturmalarını ve buna uygun şekilde yatırım ihtiyaçlarını tespit etmelerini bekliyoruz. Yol haritası raporu uygun görülen ve destek kararı alınan projeleri gerçekleştiren tesislere, yol haritasının uygulama süresince 'Dijital Dönüşüm Merkezi' ünvanı veriyoruz.

Bu ünvanı alan üretim tesislerinde dijital dönüşüme yönelik yapılacak yatırımlara nitelikli destekler sağlıyoruz firmalarımız ve kamu kuruluşlarımızın dijital dönüşümünde ihtiyaç duyduğumuz uluslararası bilgi birikimi ve altyapılara erişim imkanı sunan 'Dijital Avrupa Programı'na katıldık'. Program kapsamında; ülkemiz sanayisinin, KOBİ'lerinin ve kamu kurumlarının dijital dönüşümünde önemli rol üstlenecek 5 konsorsiyum 'Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri' ağına dahil oldu. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası işbirliğinde, 300 milyon avro finansman desteğini KOBİ'lerimizin gerçekleştireceği dijital dönüşüm projelerine sunuyoruz."

Model fabrikalarda farkındalık eğitimi de veriliyor

Kacır, KOSGEB eliyle, Kapasite Geliştirme, Dijital Dönüşüm ve Küresel Rekabetçilik Destek Programları'nda KOBİ'lerin kredi finansman maliyetlerinin 20 puanını 36 aya kadar karşıladıklarını ifade ederek, "Model fabrikalarımızla da sanayicimizi ve emekçilerimizi yalın üretim ve dijital dönüşümle buluşturuyoruz. Bu doğrultuda mühendisten ustaya, yöneticiden emekçiye herkesin aynı hedef etrafında kenetlendiği, israfın önlendiği, kalite ve verimin yükseltildiği, süreçlerin kısaltıldığı üretim okullarının ilkini 2018 yılında hizmete aldık. Sanayicilerimizin yüksek teveccühü ve ilgisiyle verimliliği artıran, dijitalleşmeyi hızlandıran ve nitelikli insan kaynağını güçlendiren bu merkezlerin sayısını 10'a çıkardık." şeklinde konuştu.

Model fabrikalarda, 1542 firmada öğren-dönüş çalışması ve yalın proje uygulaması gerçekleştirdiklerini ve 2 bin 700'ün üzerinde farkındalık eğitimi hizmeti sunduklarını belirtti.

"OSB'lerdeki yatırım yerlerini şeffaf ve erişilebilir şekilde online sanayicilerimizin erişimine sunduk"

Kacır, Tekirdağ sanayisini daha yüksek katma değerli ve daha verimli bir üretim ile buluşturmak istediklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl eylül 2024'te yeni bir uygulama başlattık. Uygulama kapsamında organize sanayi bölgelerimizdeki yatırım yerlerini her ayın ilk pazartesi günü şeffaf ve erişilebilir bir şekilde dijital platformda, online ortamda sanayicilerimizin erişimine sunduk. Bugün itibarıyla uygulamanın ilk 12 ayının, yani bir yıllık dönemin sonuçları elimizde.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında başlattığımız ve bir yıldır sürdürdüğümüz bu uygulama çerçevesinde, 188 organize sanayi bölgesinde toplam 19,5 milyon metrekare büyüklüğünde 1806 yatırım yeri için 5 bin 148 sanayicimiz başvuruda bulundu. Ayrıca yine geçen yıl eylül ayında başlattığımız ön tahsis uygulaması kapsamında ise 54 organize sanayi bölgesinde 33 milyon metrekare büyüklüğündeki alanlar için 1329 sanayicimiz başvuru yaptı. Böylece sadece bir yıl içinde tahsis ve ön tahsis başvurularının toplam sayısı 6 bin 477'ye ulaştı. Bu bizler için önemli bir rekor."

-" Çevreye duyarlı, sürdürülebilir üretim anlayışı vazgeçilmez önceliğimiz"

Son 23 yılda Tekirdağ'a nitelikli sanayi yatırımları kazandırmak üzere 10 yeni organize sanayi bölgesi ve 2 endüstri bölgesi kurduklarını belirten Kacır, OSB'lerde 140 binden fazla ilave istihdam oluşturduklarının altını çizdi.

Çevreye duyarlı, sürdürülebilir üretim anlayışının vazgeçilmez öncelik olduğuna işaret eden Kacır, "Bu çerçevede Veliköy, Kapaklı, Velimeşe ve Yalıboyu OSB'lerimizin ortak arıtma projesi kapsamında atık su kolektör hattı ikmal işlerini geçtiğimiz yıl tamamladık. KOSGEB eliyle 2,2 milyar liralık kaynağı Tekirdağlı KOBİ'lerimizin hizmetine sunduk. Yeni yatırımların, yeni markaların ve yeni ihracat hikayelerinin kapılarını araladık. Yatırım teşviklerimizle 563 milyar lira sabit yatırımın ve 109 bin 600'ün üzerinde istihdamın önünü açtık." dedi.

Yatırımcıya destekler sürüyor

Kacır, Tekirdağ'a yapılacak öncelikli yatırımlarda istihdam edilecek çalışanların SGK İşveren Payı'nın yarısını 1 yıl boyunca bakanlığın karşılayacağını dile getirerek, "Yatırımın Organize Sanayi Bölgelerimizde gerçekleşmesi durumunda ise bu süre 2 yıla çıkacak. Şehrimizde yapılacak öncelikli yatırımlarda kullanılacak krediler için finansman desteğini 24 milyon liraya çıkardık. 10,13 puan faiz/kar payı desteği sunuyoruz. Yatırımın niteliğine göre yüzde 30'a varan yatırıma katkı oranı ile yüzde 60 vergi indirimi uyguluyoruz. Yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bizler her daim çalışanın, üretenin, bu ülke için alın ve akıl teri dökenin yanında yer almaya devam edeceğiz"

Bakan Kacır, yeni teşvik sisteminin temel unsurları arasında yer alan, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile atıl kaynakların kullanılması, yerel ihtiyaçların karşılanması, bölgelerin yetkinlik ve teknoloji üretim düzeyinin geliştirilmesi için adım attıklarını vurguladı.

Program ile Tekirdağ'da gerçekleştirilecek akıllı küçük ev aletleri üretimi, tıbbi araç gereç imalatı, tekstil boyama ve benzeri tekstil makineleri imalatı ve asgari 2000 büyükbaş kapasiteli entegre besi ve et ürünleri işleme tesisi yatırımlarına 240 milyon liraya kadar finansman desteği sağladıklarının altını çizen Kacır, şöyle tamamladı:

"Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejimiz kapsamında, önümüzdeki dönemde ilimizin orta-yüksek ve yüksek teknolojili üretim ve ihracatının artırılması amacıyla uçak ekipmanları ve medikal malzeme imalatı sektörlerine öncelik vereceğiz. Şehrimizin üretim kabiliyetine ve gücüne yeni halkalar ekleyerek, inşallah yerelden genele yayılan, emsal teşkil edecek bir başarı zinciri oluşturacağız. Bizler her daim çalışanın, üretenin, bu ülke için alın ve akıl teri dökenin yanında yer almaya devam edeceğiz. Sanayicilerimiz ve üreticimizle yakın işbirliği içerisinde çalışacak, bu toprakları yeni yatırımlarla bereketlendirmeyi sürdüreceğiz."

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş'ta programda konuşma yaptı.

Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök'ün dua yaptırmasının ardından temele ilk beton döküldü.