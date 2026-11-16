Sanayi Bakanı Kacır, Kurum'a Türkiye'nin ilk sürdürülebilirlik belgesini takdim etti

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BAKAN KACIR'DAN BAKAN KURUM'A, TÜRKİYE'NİN İLK ETKİNLİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ BELGESİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Türkiye'nin ilk 'Etkinlik Sürdürülebilirliği Yönetim Sistemi Belgesi'ni takdim etti.

Bakan Kacır, Antalya'daki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Bakan Murat Kurum ile bir araya geldi. Bakan Kacır, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan TS ISO 20121: 2024 Etkinlik Sürdürülebilirliği Yönetim Sistemi Belgesi'nin takdiminde açıklamalarda bulundu. Kacır, COP31'in Türkiye adına örnek bir sürdürülebilir organizasyon olacağını vurguladı.

Kacır, belgenin takdimine ilişkin yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"COP31 Başkanımıza Türkiye'nin ilk Etkinlik Sürdürülebilirliği Yönetim Sistemi Belgesini bu muhteşem COP31 etkinliği için sunuyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çok güzel bir başlangıç ve örnek olacak. Bundan sonraki tüm etkinliklerimizin de tıpkı COP31 gibi sürdürülebilirlik ilke ve prensiplerini esas alan bir yaklaşımla hayata geçirilmesine inşallah vesile olacak. Sayın Bakanım size ve COP31'e çok yakıştı."

Bakan Kacır, konuşmasının sonunda belgenin hazırlanmasındaki çalışmaları dolayısıyla TSE'yi tebrik etti.

BAKAN KURUM: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ESAS ALDIK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da COP31 organizasyonunda sürdürülebilirlik ilkelerini esas aldıklarını belirterek şunları kaydetti:

"COP31'de her adımımızda biz sürdürülebilirliği esas aldık. Bugün de aslında bunu tescillemiş oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım. Biz konferans boyunca bu hassasiyeti sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı