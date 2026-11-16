Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sanayi Bakanı Kacır, Kurum'a Türkiye'nin ilk sürdürülebilirlik belgesini takdim etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sanayi Bakanı Kacır, Kurum'a Türkiye'nin ilk sürdürülebilirlik belgesini takdim etti
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakan Kacır, COP31 kapsamında Antalya'da Çevre Bakanı Kurum'a Türkiye'nin ilk Etkinlik Sürdürülebilirliği Yönetim Sistemi Belgesi'ni takdim etti. TSE'nin hazırladığı belge, COP31'in sürdürülebilir organizasyon olması ve sonraki etkinliklere örnek olması için verildi.

BAKAN KACIR'DAN BAKAN KURUM'A, TÜRKİYE'NİN İLK ETKİNLİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ BELGESİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Türkiye'nin ilk 'Etkinlik Sürdürülebilirliği Yönetim Sistemi Belgesi'ni takdim etti.

Bakan Kacır, Antalya'daki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Bakan Murat Kurum ile bir araya geldi. Bakan Kacır, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan TS ISO 20121: 2024 Etkinlik Sürdürülebilirliği Yönetim Sistemi Belgesi'nin takdiminde açıklamalarda bulundu. Kacır, COP31'in Türkiye adına örnek bir sürdürülebilir organizasyon olacağını vurguladı.

Kacır, belgenin takdimine ilişkin yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"COP31 Başkanımıza Türkiye'nin ilk Etkinlik Sürdürülebilirliği Yönetim Sistemi Belgesini bu muhteşem COP31 etkinliği için sunuyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çok güzel bir başlangıç ve örnek olacak. Bundan sonraki tüm etkinliklerimizin de tıpkı COP31 gibi sürdürülebilirlik ilke ve prensiplerini esas alan bir yaklaşımla hayata geçirilmesine inşallah vesile olacak. Sayın Bakanım size ve COP31'e çok yakıştı."

Bakan Kacır, konuşmasının sonunda belgenin hazırlanmasındaki çalışmaları dolayısıyla TSE'yi tebrik etti.

BAKAN KURUM: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ESAS ALDIK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da COP31 organizasyonunda sürdürülebilirlik ilkelerini esas aldıklarını belirterek şunları kaydetti:

"COP31'de her adımımızda biz sürdürülebilirliği esas aldık. Bugün de aslında bunu tescillemiş oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım. Biz konferans boyunca bu hassasiyeti sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 61 sitede yayınlandı.
ABD'deki uçuş krizinin telsiz kayıtları ortaya çıktı: Herkesi uçaktan indirin

Havada kabus anları: Herkesi uçaktan indirin
Semiramis Pekkan'dan yıllar sonra Ajda Pekkan itirafı: Beni rakip olarak gördü

Ajda Pekkan hakkında yıllar sonra gelen itiraf! Meğer...
ABD'de uçuş kaosunun ardından Trump'tan 50 milyar dolarlık hamle

Kaos giderek büyüyor! Beklenen hamle geldi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avustralya'da kasten arabayla ezilen milletvekilinin iki bacağı kesildi

Aracıyla bilerek ezdi! Kadın vekilin iki bacağı kesildi
İYİ Parti'de Muşspor depremi! İl teşkilatı topluca istifa etti

İl teşkilatının tamamı istifa etti! Arkasındaki neden belli oldu
TikTok'ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı! Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı52

5 dakikada 500 bin lira kazandı! Sonrasında yaptığına bakın
Karadeniz'de yük gemisi battı! 12 Türk mürettebatın tamamı kurtarıldı12

Karadeniz'de gemi patlayarak battı! Kayıp 12 mürettebattan haber var
Fatma Betül Sayan Kaya'nın avukatından olay sözler: Binlerce kişi...54

Fatma Betül Sayan Kaya'nın avukatından olay savunma: Binlerce kişi...
Türk kahve devinin satış bedeli ortaya çıktı! Tam 105 milyon dolar

Türk kahve devinin satış bedeli ortaya çıktı! Tam 105 milyon dolar
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk38

Sarıgül, kendisini tacizle suçlayan genç kızı arayıp bakın ne demiş