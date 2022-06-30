Sanat Olimpiyatları 2023'te Düzenlenecek - Haberler

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Sanat Olimpiyatları 2023'te Düzenlenecek

Xinhua - Güncel
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Sanat Olimpiyatları 2023'te Düzenlenecek

CENEVRE, 29 Haziran (Xinhua) -- Uluslararası Sanat Olimpiyatları Komitesi (IOAC) Çarşamba günü yaptığı açıklamayla 1. Sanat Olimpiyatları yarışmalarını İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenleyeceğini duyurdu.

CENEVRE, 29 Haziran (Xinhua) -- Uluslararası Sanat Olimpiyatları Komitesi (IOAC) Çarşamba günü yaptığı açıklamayla 1. Sanat Olimpiyatları yarışmalarını İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenleyeceğini duyurdu. Komite, yarışmalarla tüm dünyadan yetenekli sanatçılara seslerini duyurma ve küresel düzeyde tanınan sanatçılar haline gelme fırsatı sunmayı amaçlıyor. Basın toplantısında konuşan IOAC Yönetim Kurulu Başkanı Qin Wen, "Çevre ve Enerji" temasıyla düzenlenecek "2023 SANAT OLİMPİYATLARI" (OLYMP'ARTS 2023) ile tüm dünyadan katılımcıların Cenevre'de bir araya geleceği ve dans, müzik, resim ve fotoğraf gibi farklı biçimlerdeki eserlerinin sergileneceği bir "sanat şöleni" ortaya koymayı planladıklarını söyledi.Qin, halk tarafından seçilecek en iyi yapıtlara Sanat Olimpiyatları ödülü verileceğini sözlerine ekledi. Qin, IOAC'nin aynı zamanda bu fırsattan istifade ederek Sanat Olimpiyatları Birliği'ni (OLYMP'ARTS Alliance) kurmak istediğini ve bunun sanatı evrensel bir kültürel dil olarak kullanarak ilgili faaliyetleri geliştirecek dünya çapında bir dernek olacağını söyledi. IOAC, 1995 yılında merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan uluslararası bir hükümet dışı örgüt olarak kuruldu.

Xinhua / Güncel

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