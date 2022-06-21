Samsung, Google'la rekabet edemedi: Uygulamanın fişi çekildi

NFC ile ödeme yapmayı mümkün kılan birçok uygulama bulunuyor. Samsung'un kendi hizmeti Pay de bu uygulamalardan biri. Ancak şirket, üçüncü taraf akıllı telefonlar için ödeme uygulaması Samsung Pay'in desteğini kesmeye başladı. Uygulamayı Google Play Store'dan kaldıran şirket için durumlar oldukça karmaşık görünüyor.

Samsung Pay, Galaxy olmayan telefonlar için kapatıldı

Reddit'te paylaşılan ekran görüntüleri sonrasında Samsung Pay için yolun sonu görünmeye başladı. Reddit kullanıcıları, ödeme hizmetinin artık Galaxy ailesine ait olmayan akıllı telefonlarda çalışmadığını fark etti. Ancak Güney Koreli teknoloji devinin Pay ile ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmaması merak uyandırdı.

Samsung katlanabilir telefon ekranlarında önemli bir adım attı!

Pay uygulamasının başka bir markanın akıllı telefonu tarafından yapılan oturum açma girişimine "Geçersiz Kimlik" uyarısı verdiği belirtildi. Ancak aynı kimliğin diğer işletim sistemine sahip cihazlarda (örneğin Windows'ta) Samsung hesabına bağlanması durumu garipleşiyor.

Reddit'te oldukça popüler hale gelen bu gariplik, Samsung yetkilerinin açıklamasıyla çözüldü. Samsung'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çok yakında Pay ve Pass hizmetini birleştiren Samsung Wallet'ın hizmete alınacağı dile getirildi.

Samsung Wallet'ın ise sadece Galaxy modellerine özel olacağını ise biliyoruz. Yani teknoloji devi, yakın zamanda Pass hizmetini de yayından kaldırarak Wallet'a sorunsuz bir geçiş yapmayı planlıyor.

Samsung, yakın zamanda Galaxy ailesindeki cihaz kullanıcıları için özel bir dijital cüzdan olan ve Samsung Pay ve Samsung Pass işlevlerini birleştiren Samsung Wallet'ı tanıttı. Samsung Wallet, diğer uygulamaların aksine, Galaxy cihazlara özeldir.

Samsung'un neden sadece Galaxy modellerine yöneldiği şimdilik bilinmiyor. Ancak Wallet hamlesiyle birlikte Apple Pay ve Google Pay gibi hizmetler ile rekabet etmek istemiyor gibi görünüyor.

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