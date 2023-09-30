Samsun ve Orta Karadeniz'de Sağanak Yağış Uyarısı

SAMSUN Valiliği, yarın etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle vatandaşları, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı uyardı. Valilik, Samsun'un yanı sıra Orta Karadeniz'deki çok sayıda il için de sağanak yağış uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, "01 Ekim 2023 Pazar günü Sinop'un iç kesimleri ile Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.