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Samsun'un Yakakent ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

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Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapanları yakalamak için çalışma yaptı. Operasyonda 1,7 gram sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 radar tespit cihazı ve 1 bıçak ele geçirildi. 3 kişiye toplamda 29 bin 512 lira idari para cezası kesildi.

Samsun'un Yakakent ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirledikleri adreslerde yaptıkları aramalarda 1,7 gram sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 radar tespit cihazı ve 1 bıçak ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 kişiye toplamda 29 bin 512 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Yakakent Samsun Uyuşturucu Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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