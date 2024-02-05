Samsun'un Yakakent ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapanları yakalamak için çalışma yaptı. Operasyonda 1,7 gram sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 radar tespit cihazı ve 1 bıçak ele geçirildi. 3 kişiye toplamda 29 bin 512 lira idari para cezası kesildi.
Samsun'un Yakakent ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.
Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirledikleri adreslerde yaptıkları aramalarda 1,7 gram sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 radar tespit cihazı ve 1 bıçak ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 kişiye toplamda 29 bin 512 lira idari para cezası kesildi.