Samsun'un Terme ilçesinde Şehitler Anıtı yapıldı

Samsun'un Terme ilçesinde, ilçe nüfusuna kayıtlı şehitler anısına yapılan Şehitler Anıtı'nın açılışı gerçekleştirildi.

İlçe merkezindeki anıtın açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Terme Kaymakamı Metin Maytalman, burada yaptığı konuşmada, ülkenin bekası için canlarını, kanlarını ortaya koyan, fedakarlıkların en yücesini gösteren şehit ve gazilerin herkesten çok hatırlanmayı hak ettiğini vurgulayarak, "Şehitlerimizin hatırlanması, gelecek nesillere hatıralarının hatırlatılması bakımından böylesine anlamlı bir anıtın ilçemize kazandırılması çok önemli." dedi.

Belediye Başkanı Ali Kılıç, şehitlerin ülke için verdiği mücadele ve fedakarlıkların asla unutulmayacağını vurgulayarak, anıtın onların aziz hatırasını yaşatmak adına önemli bir adım olduğunu söyledi.

Vatanseverliğin ve milli birliğin büyük önem taşıdığına işaret eden Kılıç, bu değerleri gelecek nesillere aktarmanın toplumsal sorumlulukları olduğunu dile getirdi.

Kılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünyada hak ve batıl devam ettiği sürece yedi düvelle olan mücadelemiz de bitmeyecektir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, 15 Temmuz darbe gecesinde, 'PKK'sı, YPG'si hepiniz gelin.' dedi. İşte o cesareti Sayın Cumhurbaşkanı'mız, şehit olan kardeşlerimizin cesaretinden aldı. Çünkü bu ülke vatan, millet, bayrak sevdası olduğunda kanlarını dökmekten hiçbir zaman çekinmeyen vatan evlatlarıyla dolu. İnşallah ilçemize çok kısa sürede şehitler mezarlığı ile gazilerimiz ve yakınlarıyla şehit yakınlarının oturabileceği bir mekanı yapmanın da sözünü veriyorum."

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril ise dünyada hiçbir toprak parçasının Türk toprakları kadar vatan olmayı hak etmediğine dikkati çekerek, "Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarıdır. Her makamda hakkı, her sermayede alın teri ve her çorbada tuzu bulunan aziz şehitlerimize yüce Türk milletinin yüksek ahlaki özelliklerini oluşturan vefa duygusuyla sadakat göstermeliyiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu anıtın açılış kurdelesi, gazi ve şehit yakınlarının katılımıyla kesildi.

Törene Terme Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Dede, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız ile gazi ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.