Samsun'un Bafra ilçesinde trafoda patlama meydana geldi
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Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan bir trafoda arıza nedeniyle patlama meydana geldi. İtfaiye ve YEDAŞ ekipleri olay yerine sevk edildi. Güvenlik önlemleri alındıktan sonra arıza giderildi ve elektrik verildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde arıza oluşan trafoda patlama meydana geldi.
Hacınabi Mahallesi Yaşardoğu Caddesi'nde bulunan trafoda patlamanın ardından duman çıktığını görenler, itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Yeşilırmak Elektrik Dağıtım (YEDAŞ) ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı, YEDAŞ ekipleri de bölgedeki elektriği kesti.
Arıza oluştuğu belirlenen trafoda YEDAŞ görevlileri çalışma yaptı. Çalışmanın ardından bölgeye tekrar elektrik verildi.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel