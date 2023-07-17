Samsun'un Bafra ilçesinde trafoda patlama meydana geldi

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan bir trafoda arıza nedeniyle patlama meydana geldi. İtfaiye ve YEDAŞ ekipleri olay yerine sevk edildi. Güvenlik önlemleri alındıktan sonra arıza giderildi ve elektrik verildi.