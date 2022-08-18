Son dakika haberi... SAMSUN SEBZE MEYVE HALİNDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Son dakika haberler: SAMSUN'da sebze meyve halinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. SAMSUN'da sebze meyve halinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, saat 17.30 sıralarında İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde bulunan Sebze-Meyve Hali'nde çıktı. Yükselen dumanı fark eden onlarca vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Bölgeye giden ekipler, halin boş kısmında muhafaza edilen plastik kasalarda çıkan yangını, büyümeden söndürdü. Yüzlerce kasanın eridiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İlkadım İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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