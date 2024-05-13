Samsun'un Bafra ilçesinde trafik denetimleri devam ediyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, işlek cadde ve sokaklarda, kazaların en aza indirilmesi için, kural ihlali yapan sürücülere yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Motosikletli polis ekipleri denetimlerinde, Yaka Mahallesi'nde kask kullanmadan ters yönde giden motosiklet sürücüsünü durdurdu.

Gerekli uyarılar yapılan sürücüye cezai işlem uygulandı.

ASFED'den Anneler Günü programı

Ankara Samsun Federasyonu (ASFED) Havza Kadın Kolları tarafından Anneler Gününe özel program düzenlendi.

İlçede özel bir işletmede düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan ASFED Havza Kadın Kolları Başkanı Şerife Acar Döndür, Havza'da 13 yıldır Anneler Günü programı düzenlediklerini belirtti.

Döndür, "Bu yıl ASFED çatısı altında bu programı ilk kez düzenledik. ASFED Kadın Kollarımız oluşturulalı bir ay gibi bir süre oldu. İnşallah ASFED ile çalışan ve üreten annelerimizin yanında olacağız. Kadının özellikle annenin içinde olduğu her iş başarıya ulaşır. Başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarım." dedi.

ASFED Samsun İl Kadın Kolları Başkanı Kardelen Taşkın ise ASFED'in Samsun için önemli bir sivil toplum örgütü olduğunu belirterek faaliyetleri hakkında bilgiler verdi ve tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Konuşmalarından ardından ASFED Samsun İl Kadın Kolları Başkanı Kardelen Taşkın, ASFED Havza Kadın Kolları Başkanı Şerife Acar Döndür ve katılımcılar ile Anneler Gününe özel hazırlanan pastayı kesti ve katılımcılara karanfil dağıtıldı.