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Samsun'da zorla senet imzalattıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

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Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişiye zorla senet imzalattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Operasyonda müştekiye ait senetler ve uyuşturucu ele geçirildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişiye zorla senet imzalattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, bir kişiye zorla senet imzalattıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Çarşamba ilçesinde yapılan operasyonda U.O. ve M.O yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, müştekiye ait 5 milyon liralık senet, 4 boş senet, 10 sentetik ecza, 1 gram esrar ve bıçak ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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