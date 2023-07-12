Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 4 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 ayrı olayda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan polis, Tekkeköy ilçesinde 26,16 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi ve 0,10 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmesi olayıyla bağlantısı olduğu tespit edilen S.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ise 5 şüpheli şahıstan, 154 adet ecstasy hap ve 1 kapsül sentetik ecza ele geçirdi. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli şahsa 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı. Olayla ilgili S.H.K., N.G. ve F.A. isimli şahıslar 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. 2 ayrı olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.