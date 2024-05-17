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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretiyle ilgili malzemeler ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma yürütüldü.

Atakum ilçesi Yenimahalle'de belirlenen adreslere operasyon düzenlenen ekipler, yaptıkları aramada 156 gram uyuşturucu, 41 sentetik ecza hapı, hassas terazi, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin 900 lira ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan M.C.D. (30), T.Ö.S. (28), E.F.Ö. (22), E.Y. (39) ile E.F.A. (30) jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Operasyon Jandarma Samsun Güvenlik Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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