Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA - İlyas Gün - Güncel
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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde 2 kişinin evlerinde uyuşturucu yaparak sattıkları bilgisine ulaştı.

Zanlıların ikametlerine operasyon düzenleyen ekipler, 32 bin 382 kapsül sentetik ecza hapı, uyuşturucu yapımında kullanılan madde ile çeşitli eşyalar ele geçirdi.

Şüpheliler, uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındı.

AA / İlyas Gün - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Samsun Güncel Haberler

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