Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerince Kirazbucağı Mahallesi'nde H.Ş. idaresindeki 55 RT 773 plakalı otomobil durduruldu.

Otomobil ile sürücü ve araçta bulunan T.A'nın üzerinde yapılan aramada, toplam 19,27 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.Ş. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.