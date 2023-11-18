Samsun'da trafik kazası: 7 kişi yaralandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobil ile panelvan aracın çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobil ile panelvan aracın çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Vezirköprü-Durağan karayolu Çeltek Mahallesi sapağında gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Erdoğan yönetimindeki 55 HP 657 plakalı panelvan araç ile Osman Demir'in kullandığı 55 AHU 746 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücülerinin yanı sıra Muhammet Özün, İlker Talha Özün, Emir Deha Özün, Zeynep Özün ve Emine Hatun Bayar yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN