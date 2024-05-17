Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Son Kullanma Tarihi Değiştirilmiş Ketçap ve Mayonez Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da bir iş yerinde yapılan aramada, son kullanma tarihi değiştirilmiş ve hijyenik olmayan ortamda hazırlanan 2 bin 203 şişe ketçap ve mayonez ele geçirildi. İş yeri sahibi gözaltına alındı.

Samsun'da 2 bin 203 şişe son kullanma tarihi değiştirilmiş ketçap ve mayonez ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde belirlenen iş yeri deposu ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramada, son kullanma tarihi değiştirilmiş ve hijyenik olmayan ortamda hazırlanarak bazı markaların etiketinin yapıştırıldığı belirlenen 1497 şişe ketçap ile 706 şişe mayonez ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi H.S. (68) jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Samsun Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi 38,78 lira, enflasyon beklentisi ise 43,64 lira oldu

Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi 38,78 lira, enflasyon beklentisi ise 43,64 lira oldu

 Eurovision birincisinden Bahçeli'yi küplere bindirecek Türkiye mesajı

Eurovision birincisinden Bahçeli'yi küplere bindirecek Türkiye mesajı

 Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı? Acun Ilıcalı da safını belli etti

Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı? Acun Ilıcalı da safını belli etti

 Özel'den Süleyman Soylu çağrısı: Dokunulmazlığı kaldırılsın ve Kaplan soruşturmasında bildiklerini anlatsın

Özel'den Süleyman Soylu çağrısı: Dokunulmazlığı kaldırılsın ve Kaplan soruşturmasında bildiklerini anlatsın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title