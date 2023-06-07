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Samsun'da silahlı saldırı: Şüpheli tutuklandı

Samsun'da silahlı saldırı: Şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Samsun'da bir kişiyi yaralayıp iş yerini kurşunlayan şüpheli tutuklandı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli, aynı zamanda bir otele düzenlenen silahlı saldırının da zanlısı olduğu belirlendi.

Samsun'da bir kişiyi yaralayıp iş yerini kurşunlayan şüpheli tutuklandı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, 5 Haziran'da Yaşardoğu Mahallesi'nde E.G'yi silahla yaralayan R.O.B'nin (30) yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheliyi belirlenen adreste yakalayan polis, 19 Mayıs Mahallesi'nde sabaha karşı bir otele düzenlenen silahlı saldırının da zanlısı olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.???????

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

Emniyet Müdürlüğü İlkadım Samsun Güncel Haberler

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