Samsun'da silahlı saldırı: Şüpheli tutuklandı

Samsun'da bir kişiyi yaralayıp iş yerini kurşunlayan şüpheli tutuklandı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli, aynı zamanda bir otele düzenlenen silahlı saldırının da zanlısı olduğu belirlendi.