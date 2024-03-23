Samsun'da Sahte Para Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da piyasaya sahte para sürmeye çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun- Ankara kara yolunda bulunan bir akaryakıt istasyonunda araçlarına yakıt alan kişilerin sahte para verdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, zanlıların aracının Atakum ilçesindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında bulunduğunu belirledi.

Araçtaki M.Ç ve İ.Ç'nin üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada sahte 200 liralık 46 banknot ile sahte parayı saklamak amacıyla içi para ölçüsünde kesilmiş kitap, 25 tabanca fişeği, 43 sentetik ecza hapı, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve kenevir bitkisi ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.