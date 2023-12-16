Samsun'da polis şok uygulaması: Kumar oynatan iş yerlerine ceza

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yapılan şok uygulamada, kumar oynatan iş yerlerine ceza verildi ve çeşitli suçlardan ele geçirilen silah ve uyuşturucu maddelerine el konuldu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 100'den fazla polis ile "şok" uygulama gerçekleştirildi.

Cadde ve ara sokaklarda, umuma açık içkili yerlerde, kişiler ve araçlar üzerinde Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerinden oluşan 10 amir ve 94 polis memurunun katılımıyla "şok" uygulama yapıldı.

Uygulamada 5 umuma açık içkili iş yeri ile 28 umuma açık iş yeri kontrol edildi. 1 iş yeri sahibine kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı, 5 kişiye kumar oynamaktan toplam 20 bin 275 lira idari para cezası verildi.

Denetimlerde 1470 kişi ile 366 araç kontrol edildi. Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 95 fişek, bir kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 8 fişek, faturasız havalı tüfek, 22 amaç dışı bıçak, 1 taşınması yasak bıçak ve 11 sentetik hap ele geçirildi.